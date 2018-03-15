80 силовиков ранены в результате стычек с протестующими в Джераде в Марокко

Не менее 80 сотрудников силовых структур Марокко были ранены в результате стычек с участниками протестных акций, возобновившихся в городе Джерада и его окрестностях в среду, 14 марта. Такие данные сообщил информационный портал "360".

Уличные акции протеста в Джераде начались 22 декабря 2017 года после гибели двух молодых марокканцев в результате обвала в шахте, в которой они незаконно добывали уголь. Жители города тогда обвинили в трагедии власти, которые не смогли обеспечить безопасность инфраструктуры добычи и способствовали маргинализации населения.

Власти запретили проводить неразрешенные публичные мероприятия. Но, несмотря на это, 15 марта на улицы Джерады вышли толпы людей. Группа молодежи в капюшонах в ходе акции начала закидывать камнями сотрудников правоохранительных органов. Произошли стычки, в результате по меньшей мере 80 силовиков получили ранения. Также протестующие сожгли две машины, принадлежавшие жандармерии.

13 марта министерство внутренних дел Марокко призвало жителей Джерады не проводить несанкционированных манифестаций, напоминает ТАСС. Ведомство предупредило, что правоохранители будут отвечать на поступки и безответственные действия в интересах защиты безопасности, охраны интересов граждан и обеспечения нормальной жизни населения.