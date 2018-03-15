"Зенит" и УНИКС выбыли из баскетбольного Еврокубка

В баскетбольном Еврокубке состоялись четвертьфинальные матчи, в которых принимали участие российские клубы. Питерский "Зенит" в выездном поединке встречался с итальянской "Реджо-Эмилией" и уступил со счетом 99:105. После этого поражения российский клуб проиграл серию со счетом 1:2 и потерял шансы на выход в полуфинал турнира.

Отметим, что "Реджо-Эмилия" в 1/2 финала встретится с еще одним представителем России – краснодарским "Локомотивом-Кубанью".

Еще один российский клуб – казанский УНИКС, в четвертьфинале уступил немецкой "Баварии". Итоговый счет 81:91. Это поражение стало для команды из столицы Татарстана вторым, после чего он также вылетел из Еврокубка. "Бавария" в полуфинале сразится с еще одним немецким коллективом – "Дарюшшафакой"

Напомним, что Еврокубок считается вторым по значимости клубным турниром после Евролиги.