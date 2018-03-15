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15 марта 201805:14 ГТРК "Владивосток"

На защитные сооружения для рек Приморья направят 168 млн рублей

ГТРК "Владивосток"

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Противопаводковые мероприятия, дноуглубление рек в Приморье – эти меры важны для защиты от весеннего половодья и предотвращения ущерба, который может нанести стихия. Для этого департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды в этом году разработал проектную документацию для проведения работ на 20 водных объектах. Общий объём финансирования составит 168,5 миллиона рублей.

Как сообщили в администрации края, с 2016 года в Приморье обеспечена расчистка пяти водных объектов в Тернейском и Чугуевском районах. В 2018 году будут в полном объёме проведены работы на семи водных объектах в Партизанском городском округе, а также начнутся работы на двух водных объектах в городском округе Спасск-Дальний со сроком завершения в 2019 году. Также в крае активизирована работа по строительству новых объектов инженерной защиты от наводнений, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.

В рамках краевой государственной программы "Охрана окружающей среды Приморского края" обеспечена разработка проектно-сметной документации по четырём объектам инженерной защиты от наводнений: в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района, в селах Новомихайловка и Шумный Чугуевского района, в Лесозаводске. Общая стоимость строительства этих объектов составляет более 948 миллионов рублей. Объекты полностью готовы к реализации. В стадии проектирования находятся еще семь объектов по инженерной защите от наводнений со сроками завершения в 2018-2019 годах: в Дальнегорске, посёлке Милоградово Ольгинского района, посёлке Терней и четыре объекта в Уссурийске.

Предварительная стоимость проектируемых объектов составит 2,5 миллиона рублей. В крае разработан план капитального ремонта, строительства, реконструкции гидротехнических сооружений на период 2017-2022 годы, предусматривающий участие органов местного самоуправления, реализация которого позволит в 14 муниципальных образованиях края построить 12 новых сооружений инженерной защиты от наводнений, реконструировать четыре и отремонтировать семь противопаводковых гидротехнических сооружений.

Согласно этому плану, в 2017 году завершился капитальный ремонт противопаводковой дамбы в селе Новомихайловка Чугуевского района на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов. В крае организована подготовка территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод. В группировку сил и средств войдут 17,9 тысяч человек личного состава, 4659 единиц техники, 297 плавсредств, одно воздушное судно и шесть беспилотных летательных аппаратов. Основные работы по подготовке к весенним паводкам планируется завершить до 20 марта.

Текст: ГТРК "Владивосток"

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