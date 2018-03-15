На мусорном полигоне в подмосковном Клину идет экстренная дегазация

В подмосковном Клину сотрудники МЧС начали дегазацию мусорного полигона "Алексинский карьер".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, от местных жителей поступали жалобы на неприятный запах. Источником загрязнения воздуха оказался полигон твердых бытовых отходов "Алексинский карьер". Лаборатории МЧС провели мониторинг воздуха в районе свалки и превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не обнаружили. На свалке начаты работы по экстренной дегазации, пробурены 20 скважин.

Между тем ранее в Волоколамском районе Подмосковья прошел митинг. Люди, которые живут рядом с мусорным полигоном "Ядрово, жаловались на плохой запах и требовали закрыть свалку. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев и взял ее на личный контроль.