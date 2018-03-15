Ранние предки млекопитающих всё же бродили бок о бок с динозаврами

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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 1 час назад
Ранние предки млекопитающих всё же бродили бок о бок с динозаврамиЧитайте нас в Telegram
Задолго до появления первых динозавров на Земле господствовали ранние родственники млекопитающих – зверообразные или синапсиды. В частности, самыми распространёнными растительноядными животными на протяжении почти 150 миллионов лет были дицинодонты. Долгое время считалось, что эти причудливые существа с бивнями и клювами, как у черепахи, исчезли в позднем триасовом периоде около 210 миллионов лет назад, не выдержав конкуренции с ящерами.
Но в 1950-х годах в Южной Африке среди следов динозавров были обнаружены отпечатки лап, подозрительно похожих на конечности дицинодонтов. Открытие намекало на то, что две группы животных достаточно долго существовали вместе. Но следы призрачного животного, получившего название Pentasauropus incredibilis (невероятная пятипалая ящерица), были слишком неубедительными для столь громких выводов и про них предпочли забыть.
Более шестидесяти лет спустя палеонтолог Кристиан Каммерер (Christian Kammerer) из Музея естествознания Северной Каролины отправился в гости к коллегам из Венского музея естествознания, чтобы изучить некоторые образцы из архивных фондов. Учёного заинтересовали окаменелые кости, которые в девятнадцатом веке были найдены в Южной Африке палеонтологом-любителем Альфредом "Гоггой" Брауном. Эта коллекция была довольно плохо изучена, но знакомые с ней исследователи сходились во мнении, что все фрагменты, относящиеся к концу триасового периода, принадлежат динозаврам. Тем не менее, стоило Каммереру начать осмотр окаменелостей, как он с удивлением наткнулся на характерную челюсть дицинодонта и несколько костей конечностей.
"По мере того, как я перебирал коллекцию, мне попадалось всё больше и больше костей, явно принадлежавших не динозаврам, а дицинодонту, в том числе части черепа, конечностей и позвоночника", – рассказывает палеонтолог в пресс-релизе музея.
Чтобы увековечить память автора находок, но вместе с тем и подчеркнуть важность следов, обнаруженных в середине прошлого столетия, новый вид получил название Pentasaurus goggai (пятипалая ящерица Гогги).
"Этот случай подчёркивает важность различных недооценённых источников данных для понимания общей картины, – говорит Каммерер. – У нас есть вклад исследователей-любителей, таких как "Гогга" Браун, которых зачастую игнорировали в период расцвета палеонтологии в девятнадцатом веке. Есть свидетельства в виде следов, которые вступали в противоречие со скелетными доказательствами, и в которые не верили некоторые палеонтологи. И, конечно же, нужно отдать дань кураторам музейных коллекций, которые сегодня предоставляют учёным возможность исследовать образцы, собранные 140 лет назад".
Новые доказательства существования поздних дицинодонтов были опубликованы в журнале Palaeontologia africana.
Отметим, что музейные коллекции часто являются источником неожиданных открытий новых видов животных, особенно в последнее время, когда инструментальные методы анализа развиваются огромными темпами. Например, в запасниках находили самого древнего динозавра и ранее неизвестного длинношеего зауропода.
Кстати, ранее проект "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писал об обнаружении общественного туалета возрастом 240 миллионов лет, который также посещали дицинодонты.
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