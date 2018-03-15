Шредер: мы похожи, Путин рос в коммуналке с крысами, я - в бараке без электричества

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер рассказал, что его роднит с Владимиром Путиным, с которым немецкий политик поддерживает длительные дружеские отношения.

"Он рос в коммуналке и с крысами, я — в бараке без отопления и электричества, — рассказал Шредер во второй части документального фильма Андрея Кондрашова "Путин". — Мы оба не забыли, откуда мы родом. Это весьма кстати в политике, когда в прежней жизни не все было легко. Есть, наверное, еще одна параллель: он говорил о своей матери очень-очень нежно и уважительно. Как и я о своей".

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился, что неоднократно был свидетелем доверительного общения Путина и Шредера, которые могли шутить друг над другом и раззадоривать друг друга.

"Но важно вспомнить, что они стали настолько близки, будучи коллегами по работе. И дружеские отношения никоим образом не сказывались на том, как иногда жестко они могли вести разговор по спорным вопросам", — напомнил Дмитрий Песков.

Вторая часть документального фильма "Путин" Андрея Кондрашова была опубликована сегодня на страницах в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".