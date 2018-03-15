Проститься с Олегом Павловичем пришли тысячи его поклонников

В Москве прощаются с народным артистом СССР Олегом Табаковым. Почтить память любимого актера в Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова пришли уже несколько тысяч человек.

"Людей пришло уже очень много, счет пошел на тысячи, пока точные цифры назвать сложно", — сообщили ТАСС в пресс-службе МХТ, которым Табаков руководил долгие годы.

Проститься с Олегом Табаковым пришли многие известные люди и высокопоставленные чиновники, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, артисты Владимир Машков, Евгений Миронов, Михаил Боярский, Вера Алентова и Владимир Меньшов. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец не смогла сдержать слез во время церемонии прощания. Не скрывала слез и супруга Табакова, актриса Марина Зудина.

Отпевание артиста по желанию родственников будет закрытым, поэтому место и время не разглашаются.

Сегодня же Обег Табаков будет похоронен на Центральной аллее Новодевичьего кладбища столицы. Его могила расположится рядом с захоронениями народных артистов СССР Леонида Броневого, Владимира Зельдина и знаменитого российского художника Ильи Глазунова.