Российские мультфильмы покажут в китайских онлайн-кинотеатрах

Китайские онлайн-кинотеатры выкупили у компании "Цифровое телевидение" права на показ десяти российских мультфильмов.

Теперь китайские зрители смогут увидеть мультики "Ми-ми-мишки", "Бумажки", "Лео и Тиг", "Сказочный Патруль", "С.О.Б.Е.З.", "Волшебный Фонарь", "Аркадий Паровозов спешит на помощь", "Деревяшки", "Четверо в Кубе" и "Герои Энвелла". Общий объем превышает 550 серий. Мультфильмы покажут в трех крупнейших онлайн-кинотеатрах Китая — Tencent video, iQIYI и Mango TV. Их совокупная аудитория — более миллиарда зрителей ежемесячно.

Все мультфильмы были специально адаптированы "Цифровым Телевидением" для зрителей в КНР. Их перевели и переозвучили на китайский язык, изменили графику, скорректировали сценарии с учетом культурологических особенностей аудитории страны.

Председатель Совета директоров компании "Цифровое Телевидение" Дмитрий Медников отметил, что продвижение брендов в странах азиатского региона, в которых проживает половина населения Земли, являются приоритетом.

"На протяжении двух лет мы готовили к выводу на этот рынок наши бренды, тщательно адаптируя и дублируя их для национальной аудитории. Партнерство с крупнейшими видеоплатформами Китая — это максимально высокая оценка нашей работы" – подчеркнул он.

Также в Китае будут доступны популярные игры для смартфонов и планшетов, созданные по мотивам мультфильмов.