Опубликовано видео попытки убийства женщины на севере Москвы

Злоумышленник попытался зарезать прохожую – инцидент, произошедший вечером 8 марта попал в объектив камеры, установленной около подъезда одного из жилых домов на улице Большой Академической в Москве.

По версии следствия, 39-летний житель столицы без какой-то причины внезапно атаковал проходившую мимо 43-летнюю женщину. Подозреваемый нанес ей десяток ножевых ранений в "область жизненно важных органов".

"Ввиду активного сопротивления и помощи прохожего, нападавший не смог довести свой преступный умысел до конца ", — говорится в сообщении СК РФ.

Несостоявшийся убийца задержан и находится под стражей, а его жертва госпитализирована.