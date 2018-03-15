Муж-ювелир оказался садистом: фотомодель рассказала о побеге из золотой клетки

Муж-ювелир оказался садистом: фотомодель рассказала о побеге из золотой клеткиЧитайте нас в Telegram
25-летнюю модель — мать двоих детей Наталью Серебрий врачи вытащили буквально с того света. Она рассказала, что семь лет муж — состоятельный ювелир Вячеслав Репин держал ее фактически в рабстве и издевался над ней.
В студии программы Андрея Малахова "Прямой эфир" Наталья говорит, что когда она только познакомилась с будущим мужем, он окружил ее заботой и вниманием, так что показался ей очень надежным человеком.
Он говорил, что хочет семью, детей, хочет полностью себя посвящать семье. Этого же хотела и сама Наталья. На тот момент ей было всего 18, Вячеслав старше ее на 27 лет.
Девушка поверила, что он надежен, и она с ним не пропадет. Однако как только они стали жить вместе, практически сразу начались побои, а после рождения детей все стало еще хуже.
Репин запретил ей общаться с друзьями, с родственниками – крайне редко. Наталья рассказывает, что у нее не было ни телефона, ни Интернета, а когда муж уходил из дома, то закрывал ее с детьми в квартире.
Жертва тирана говорит, что неоднократно предпринимала попытки убежать, но он ее все время возвращал.
Последней каплей для Натальи стало то, что супруг показал ей передачу про Маргариту Грачеву, которой муж отрубил руки, и спросил: "Ты тоже так хочешь?"
Убедить мужа отправить ее в больницу Наталье удалось только после того, как у нее долгое время продолжались кровотечения.
Медсестра Людмила Соколова вспоминает, что женщина поступила в тяжелом состоянии: "буквально кожа и кости". Однажды Репин пришел туда и избил Наталью прямо при больных. Наталью переместили в другую палату, из которой ей и удалось сбежать.
На вопрос, почему персонал не обратился в полицию, Людмила ответила, что это было сделано по просьбе Серебрий: она боялась, что Репин заберет у нее детей.
При этом мать Натальи Татьяна, утверждает, что не знала, в какой ситуации находится ее дочь, хотя признается: однажды Вячеслав избил и ее. Однако она предпринимать ничего не стала — просто уехала.
Что на самом деле происходило за красочным фасадом семейной пары, почему жертва садиста так долго молчала об издевательствах, что грозит миллионеру, которого подозревают в попытке убийства красавицы-жены и что сам Вячеслав Репин говорит об этой ситуации? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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