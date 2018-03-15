"Я тебя намного глубже к Христу приведу": настоятель изгнал прихожан из храма под Петербургом

Храм Августовской Пресвятой Богородицы во Всеволожском районе Ленинградской области стал настоящим камнем преткновения для прихожан и нового батюшки, назначенного на место бесследно исчезнувшего отца Дионисия Тараута. Обе стороны поочередно перекрывали вход и сыпали обвинениями, что и сняла одна из прихожанок.

"Я побью любого, кто сюда подойдёт, вы воры! Идите отсюда, с моего храма!" — требовал отец Максим Радаев, разговаривая по смартфону.

Собравшиеся обвиняли его в рейдерстве и избиении ногами человека, причем батюшка не отрицал эти факты, упирая на то, что он действовал "в порыве гнева".

"Я тебя намного глубже к Христу приведу! Клянусь тебе!" — уверял отец Максим прихожанку, настаивавшую на том, что его предшественники были достойными людьми и не гоже их обвинять в воровстве.

Отец Максим в разговоре с изданием 47news отметил, что настоятелем храма в Буграх он был назначен Выборгской епархией, поскольку предыдущий настоятель храма протоиерей Дионисий Тараут перестал выходить на связь. По данным прихожан, он заболел гриппом и попал в больницу.

В среду, 14 марта, отец Максим намеревался поменять замки в храме, но у входа его встретил родной брат Дионисия Иоан Тараут и группа прихожан, которые, как уверяет Радаев, издевались и оскорбляли его. "Я как мог защищался, но никого не бил", — резюмировал батюшка, прежде служивший в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке Всеволожского парклесхоза.

Имел ли конфликт продолжение, остается неизвестным.