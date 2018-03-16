В Ираке разбился американский военный вертолет

На западе Ирака неподалеку от границы с Сирией разбился американский военно-транспортный вертолет Chinook. В результате авиакатастрофы погибли восемь находившихся на его борту военнослужащих.

По имеющимся данным, разбившийся вертолет сопровождал многоцелевой вертолет Black Hawk и упал на западе провинции Анбар в районе фосфатного завода. О других подробностях инцидента пока не сообщается, передает ТАСС.

РИА Новости сообщает, что возглавляемая США коалиция по борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) уже подтвердила крушение вертолета в Ираке.