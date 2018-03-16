Артемий Панарин помог "Коламбусу" победить "Клинки Филадельфии"

Матчем в Филадельфии, где местные "Флайерз" принимали клуб "Коламбус Блю Джакетс", продолжился игровой день в Национальной хоккейной лиге. Гости постоянно вели в счете (2:0, 3:1, 4:2) и выиграли встречу со счетом 5:3. В составе "синих жакетов" две передачи отдал Артемий Панарин.

"Коламбус" вышел вперед после голевого "дуплета" на 9-й минуте в исполнении Бьеркстранна и Дженнера. "Клинки" бросились в погоню и сократили счет (Жиру), однако Эткинсон с паса Панарина снова сделал разрыв "+2". У хозяев отличился россиянин Иван Проворов, однако пара Эткинсон – Панарин не дала хозяевам шанса на успех. Артемий ассистировал еще раз, а на счету американского форварда "жакетов" три забитых гола.