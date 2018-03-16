Биатлонистка Анна Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой

На проходящих в южнокорейском Пхенчхане Паралимпийских играх разыграны медали в биатлоне – в гонке на 12,5 км у женщин в категории стоя. Победу одержала россиянка Анна Миленина. Это ее седьмая золотая медаль Паралимпиад.

Анна Миленина прошла дистанцию за 38 минут и 56,8 секунды, допустив два промаха. Этот результат принес Анне золотую медаль, которая стала для нее седьмой в карьре. Для российской команды это золото стало также седьмым.

Второе место заняла трехкратная победительница Игр в Пхенчхане Екатерина Румянцева. Бронза досталась канадке Бриттани Худак.Наталья Братюк и Юлия Михеева заняли шестое и восьмое места соответственно.