Биатлонистка Анна Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой

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Олимпиада/Паралимпиада-2018 29 минут назад
16 марта 201807:26
Биатлонистка Анна Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкойЧитайте нас в Telegram
На проходящих в южнокорейском Пхенчхане Паралимпийских играх разыграны медали в биатлоне – в гонке на 12,5 км у женщин в категории стоя. Победу одержала россиянка Анна Миленина. Это ее седьмая золотая медаль Паралимпиад.
Анна Миленина прошла дистанцию за 38 минут и 56,8 секунды, допустив два промаха. Этот результат принес Анне золотую медаль, которая стала для нее седьмой в карьре. Для российской команды это золото стало также седьмым.
Второе место заняла трехкратная победительница Игр в Пхенчхане Екатерина Румянцева. Бронза досталась канадке Бриттани Худак.Наталья Братюк и Юлия Михеева заняли шестое и восьмое места соответственно.
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