Гибель мигранта привела к беспорядкам в Мадриде

В Мадриде вспыхнули беспорядки из-за гибели выходца из Африки.

Погибший 35-летний сенегалец Маме Мбаге был уличным торговцем. Он прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание. Он скончался от сердечной недостаточности во время полицейской погони.

Как сообщает РИА Новости, в мадридском районе Лавапьес, где проживал Мбаге, собрались около 200 протестующих. Они выкрикивали лозунги "Социальное, а не полицейское государство!", "Полицейские-убийцы!" и "Полицию вон из Мадрида!". Затем беспорядки перекинулись на близлежащие кварталы, их участники громили автобусные остановки и банковские отделения, поджигали мусорные контейнеры и полицейские автомобили.

Полиция применила против нарушителей резиновые пули. В ходе столкновений ранения получили не менее десяти полицейских и четверо горожан. Были задержаны шесть человек, среди них одна женщина и один несовершеннолетний. Все задержанные являются гражданами Испании.