Своих не бросаем: неандертальцам помогало выживать чувство сострадания

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Антропология 8 минут назад
Своих не бросаем: неандертальцам помогало выживать чувство состраданияЧитайте нас в Telegram
Неандертальцы продолжают ломать стереотипы. Долгое время их было принято считать грубоватыми и глуповатыми родственникам людей разумных, но ряд недавних исследований полностью опровергает такое мнение.
На самом деле неандертальцы были вполне себе эстетами: создавали примитивные украшения и старались сделать свои жилища более уютными.
Кроме того, они были сведущи в медицине: использовали доисторические обезболивающие и антибиотики, знали о лечебных свойствах растений и даже пользовались зубочистками.
Относительно продвинутые медицинские знания и помогали выживать этому виду, хотя исследователи из Нью-Йоркского университета (США) подчёркивают ещё один важный момент: неандертальцам было не чуждо сострадание.
В своей недавней работе команда показала, что понятие "Брось меня, командир" было незнакомо древним людям: они заботились о раненых, вне зависимости от степени тяжести травмы или болезни. Причём, по мнению учёных, делали это не из корыстных побуждений и личных интересов.
Ведущий автор исследования археолог Пенни Спайкинс (Penny Spikins) отмечает: судя по останкам, найденным разными командами, множество неандертальцев при жизни имели патологии, травмы и проблемы со здоровьем.
Причём в некоторых случаях специалисты заключали, что болезни или травмы были перенесены задолго до смерти. И, чтобы встать на ноги, доисторическим пациентам требовалось не просто лечение, но и особый уход – соблюдение гигиены, снижение лихорадки, наблюдение за состоянием здоровья, иногда даже массаж.
Учёные приводят яркий пример: они работали с останками мужчины, которому на момент смерти было от 25 до 40 лет. Эксперты выяснили, что при жизни он страдал от дегенеративного заболевания позвоночника и плечевого пояса. Как минимум в течение последнего года жизни болезнь явно прогрессировала, то есть этот неандерталец не был способен трудиться (охотиться или создавать инструменты) наравне с остальными сородичами.
Тем не менее его не изгнали из племени и не "добили": судя по захоронению останков, он до конца жизни оставался полноправным участником своего сообщества и умер своей смертью.
По мнению Спайкинс, долгие годы антропологи сосредотачивались на медицинских знаниях неандертальцев, но упускали их социальную значимость. Свидетельства того, что эти "двоюродные братья" людей знали о лекарствах и умели ими пользоваться, стоит интерпретировать не только с точки зрения способностей, но и в социальном и культурном контекстах.
"Сходство неандертальской медицины с более поздней имеет важное значение. Мы утверждаем, что организованное, продвинутое и заботливое здравоохранение не уникально для наших видов, а имеет долгую эволюционную историю", — заключает исследовательница.
Более подробно о своей работе команда рассказала в статье, опубликованной в издании World Archaeology.
Напомним, что неандертальцы также обладали и некоторыми знаниями в области химии: с их помощью они разжигали костры, а также изготавливали клей.
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