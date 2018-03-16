Два взрыва в Антверпене: уничтожены 14 машин, повреждены дома

В бельгийском Антверпене ночью прогремели два взрыва.

Инцидент произошел в коммуне Дерн. В результате взрывов уничтожены 14 легковых машин и повреждены фасады двух жилых домов. По мнению полиции, взрывы носят криминальный характер.

Аналогичный инцидент произошел в четверг на юге страны. На парковке возле атомной электростанции Тианж неизвестные преступники подожгли около двух десятков автомобилей. Также на прошлой неделе несколько подобных преступлений произошли в разных районах страны. Как сообщает ТАСС, полиция предполагает, что идет передел сфер влияния местных наркогруппировок.