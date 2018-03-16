Ответ Москвы Лондону и Вашингтону будет выверенным

16 марта 201814:11
Ответ Москвы Лондону и Вашингтону будет вывереннымЧитайте нас в Telegram
Ответные меры на действия Лондона будут выверенными и отвечающими интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что меры не заставят себя долго ждать, передает ТАСС.
На вопрос, могут ли ответные меры последовать до выборов, Песков ответил, что "их можно ожидать в любой момент".
Песков также заявил, что России заинтересована в добрых отношениях со всеми странами, готовыми отвечать взаимностью. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, что РФ должна сама определить, является она другом или сторонником США.
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