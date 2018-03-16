Воронежец протаранил три машины и дерево на угнанном кроссовере

Угонщик кроссовера Hyundai ix35 так торопился покинуть место преступления, что помял три автомобиля по пути, вылетел в сугроб и врезался в дерево в Воронеже, сообщает "Горком36". Авария попала в объектив регистратора.

ДТП произошло около 18 часов в минувший четверг, 15 марта, на Новосибирской улице. Незадолго до этого, как рассказали очевидцы, хозяин автомобиль завел машину и оставил греться, а сам ненадолго отлучился домой. Когда мужчина вернулся, парковочное место пустовало.

Угонщик так торопился, что не совладал с управлением — Hyundai помял три машины, после чего вылетел с дороги и, проломив ограждение, взобрался на пригорок, где врезался в дерево. На этом водитель посчитал заезд завершенным и быстро убежал. Задержать его пока не удалось.