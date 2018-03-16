Клинтон травмировалась в индийской гостинице

16 марта 201816:37
Клинтон травмировалась в индийской гостиницеЧитайте нас в Telegram
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон получила легкую травму в Индии, передает "Интерфакс".
Клинтон ушибла руку и была вынуждена обратиться за помощью к медикам. В больнице города Джодхпур экс-госсекретарь пробыла 15-20 минут.
Сообщается, что руку Клнитон ушибла в гостинице.
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