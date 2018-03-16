Стюардесса Emirates выпала из самолета и погибла

В Уганде в аэропорту Энтеббе произошел трагический инцидент. Из открытой двери самолета при подготовке его к посадке пассажиров выпала стюардесса авиакомпании Emirates. Впоследствии она скончалась в больнице от полученных травм.

Как передает BBC, когда девушку привезли в медучреждение, она уже была без сознания. В управлении гражданской авиации Уганды сообщили, что сейчас ведется расследование ЧП.

В авиакомпании Emirates заявили о готовности сотрудничать со следствием. Радиостанция Capital FM Uganda в своем "Фейсбуке" уточняет, что инцидент произошел 14 марта.