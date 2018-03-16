Могерини: ЕС все еще не признает Крым российским

Евросоюз по-прежнему не признает воссоединения Крыма с Россией и проведения там выборов президента России.

Об этом, как передает РИА Новости, мировую общественность проинформировала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Ее заявление приурочено к четвертой годовщине референдума о статусе Крыма 16 марта 2014 года, на котором жители полуострова высказались за присоединение к России.

Могерини заявила, что по-прежнему Евросоюз "не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права". Она назвала присоединение Крыма к РФ нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула, что Европейский союз осуждает строительство Керченского моста без согласия Киева и раскритиковала нынешние порядки в Крыму.

По ее мнению, "жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, такими как свобода выражения мнений, религии или убеждений и ассоциации, а также право на мирные собрания".

Могерини призвала Москву обеспечить возможность развивать свою культуру и национальные традиции крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове.

Она потребовала немедленно освободить "Олега Шенцова, Александра Колченко, Никола Семены и всех тех, кто был задержан и осужден в нарушение международного права", отметив, что журналисты, правозащитники и адвокаты должны работать без чрезмерного вмешательства в их дела государства.