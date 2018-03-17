Официально: видеосистема VAR будет использоваться на чемпионате мира-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила систему видеоповторов (VAR) для использования на предстоящем в России чемпионате мира-2018. Такое решение было принято на специально созванном заседании в колумбийской Боготе.

"Видеоассистент поможет сделать футбол честным и транспарентным, то есть таким, каким мы его и желаем видеть, — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино, которого цитирует ТАСС. – Судьи в поле тоже люди, и они могут ошибаться, поэтому система придет в помощь им для принятия правильных решений".

Напомним, что ранее было объявлено о том, что на мировом первенстве по футболу будет впервые в его истории будет применена система видеоповторов. VAR уже активно используется в национальных первенствах Италии и Германии, а в Испании и Франции она заработает со следующего сезона.