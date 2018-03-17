Турнир претендентов: Крамник уступил Мамедьярову, Грищук сыграл вничью с Каруаной

На проходящем в Берлине турнире претендентов Международной шахматной федерации (FIDE) завершился шестой тур соревнования. Российский шахматист Владимир Крамник встречался с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым и по итогам партии потерпел поражение на 64-м ходу. Россиянин играл черными.

Еще один российский гроссмейстер Александр Грищук в шестом раунде разошелся миром с американцем Фабиано Каруаной. Ранее Сергей Карякин также сыграл вничью с китайцем Дином Лижэном.

По итогам шести туров турнирную таблицу с четырьмя очками возглавляют Мамедьяров и Каруана. Далее за ними расположились Крамник, Грищук и Лижэнь (у всех – по 3 балла), у Карякина и завершивших свою очную партию ничьей Уэсли Со и Левона Ароняна – по 2,5 балла.

Напомним, что победитель турнира получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном.