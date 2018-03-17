Президент ФИФА: российские футболисты чисты, иначе их результаты были бы намного лучше

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пошутил над российскими футболистами, заявив, что если бы они принимали допинг, то их результаты были бы лучше. Этим самым, он дал понять – у футболистов сборной России не было обнаружено запрещенных веществ.

"Я не видел, чтобы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявляло о недостаточной борьбе ФИФА с допингом, — сказал Инфантино, которого цитирует ТАСС. – Мы имеем десятистраничный документ с нашей реакцией на доклад Ричарда Макларена, в котором мы сообщаем о том, что Россия никак не влияет на антидопинговый процесс, поскольку все допинг-тесты проверяются в Лозанне"

"Что касается футболистов, то мы проверяли всех игроков Кубка конфедераций-2017 и все результаты оказались отрицательными. То же самое было и на чемпионате Европы-2016. И на чемпионате мира-2014 в Бразилии. Подчеркну – все пробы проверялись за пределами России. Мы тестируем сборные России ровно так же, как и Италии или Германии. Если бы российские футболисты принимали запрещенные вещества, то и результаты команды были бы лучше. Но это конечно шутка".

Напомним, что ранее WADA сообщало о том, что под подозрение в употреблении допинга попали 34 футболиста сборной России, выступавшие за команду во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии. На том турнире российские игроки под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло уступили сборной Бельгии (0:1) и дважды сыграли вничью – с Южной Кореей и Алжиром. Оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1, а по итогам группового раунда россияне заняли третье место из четырех и вылетели с турнира.