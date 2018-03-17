Футболист ЦСКА Игнашевич: разберем разгром "Арсенала" от "МанСити", и полдела сделано

Футболист московского ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал итоги жеребьевки для своей команды в ¼ финала Лиги Европы, где армейцам предстоит сразиться с лондонским "Арсеналом". Защитник "красно-синих" остался доволен выпавшим жребием.

"Отличный жребий! В Лондоне нас ждет прекрасный стадион и впечатляющая поддержка болельщиков "Арсенала" – признается Игнашевич, слова которого приводит официальный сайт ЦСКА. – Осталось только разобрать, как "Манчестер Сити" в прошлом месяце дважды по 3:0 обыграл "Арсенал", и полдела сделано".

Напомним, что московский ЦСКА по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона" одержал победу и стал единственным российским клубом, вышедшим в четвертьфинал турнира. Первый матч против "канониров" подопечные Виктора Гончаренко проведут на выезде 5 апреля. Ответный поединок состоится в Москве 12 апреля.