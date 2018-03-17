Российские лыжницы Румянцева и Лысова завоевали два серебра Паралимпиады-2018

В южнокорейском Пхенчхане продолжаются Паралимпийские игры. В лыжных гонках сразу две российские спортсменки стали обладательницами серебряных медалей Игр. Екатерина Румянцева финишировала второй в лыжной гонке на 7,5 километров в соревнованиях среди стоячих спортсменок. Она преодолела дистанцию за 22 минуты 13,8 секунды.

Победительницей же стала канадская лыжница Натали Уилки с результатом 22 минуты 12,2 секунды. Замкнула тройку лучших еще одна канадка – Эмили Янг (22.13,9). Отметим также, что на четвертой строчке расположилась еще одна представительница России – Анна Миленина (22.32,3).

Кроме того, в турнире для слабовидящих на аналогичной дистанции еще одно серебро принесла Михалина Лысова. Россиянка вместе со своим ведущим Алексеем Ивановым пришла к финишу второй, продемонстрировав результат в 22 минуты 55,6 секунды. Первой стала белорусская лыжница Светлана Саханенко (22.19,3), третье место – за Кариной Эдлингер из Австрии (23.22,9). На четвертой позиции расположилась еще одна россиянка Марина Галицына в паре с ведущим Максимом Пироговым. Их результат составил 23.34,5.

Российские спортсмены продолжают занимать вторую строчку общего медального зачета. В их активе 21 медаль, из которых восемь золотых, девять серебряных и четыре бронзовые. Первое место удерживает сборная США (31 медаль).