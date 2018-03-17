Порошенко припасет 9 граммов свинца на случай "российского нападения"

Петр Порошенко заявил о готовности оказать сопротивление России, если она решится на интервенцию. Выступая в Краматорске, он отметил, что десятками лет Украину "усыпляли колыбельными о миролюбивой России", и пообещал больше никогда не повторить такой ошибки. Видео опубликовано на странице главы государства в Facebook.

"Пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", — заявил Порошенко.

С 24 февраля на Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". Документ позволяет президенту применять армию на востоке страны без объявления войны.