Эден Азар хочет уйти из "Челси"

Полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Эден Азар желает покинуть команду. При этом руководство лондонцев хочет предложить 27-летнему бельгийцу улучшенный контракт, но футболист не намерен его продлевать и рассчитывает на переход в мадридский "Реал", который давно проявляет к нему интерес.

В нынешнем сезоне Азар разочарован положением дел в "Челси", сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на The Times. Футболист считает, что недопонимание и конфликт между главным тренером Антонио Конте и руководством "Челси" портит сезон.