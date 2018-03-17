Взрыв с пожаром в омской десятиэтажке: есть раненые

В десятиэтажном доме в Омске произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого произошло возгорание квартир. Из дома были эвакуированы 85 человек, ведутся аварийно-спасательные работы.

По сообщению Главного управления МЧС по Омской области, сообщение о происшествии в доме на 3-й Молодежной улице поступило в 16:47 местного времени (13:47 по Москве). Через час с небольшим пожар удалось локализовать.

Одна женщина в результате происшествия получила травмы и была госпитализирована — по предварительным данным, спасаясь от огня, она выпрыгнула из окна. Еще одной женщине потребовалась психологическая помощь, третьей женщине помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась, рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава региона Светлана Оспенникова.

Пострадавших, по ее словам, может быть больше, так как из-за задымления доступ в подъезд был закрыт. На месте происшествия дежурят три бригады врачей.