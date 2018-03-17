ДНР: вместо исполнения "Минска" Украина придумывает названия военных операций

Для достижения мира в Донбассе Украине следует осуществлять прагматичные шаги, а не искать новые названия для военных операций, заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, прогресса в урегулировании конфликта стоит ждать тогда, когда Киев начнет называть вещи своими именами. "Бессмысленно искать новые названия для военных операций. Необходимо действовать. Делать практичные шаги для достижения мира", — приводит слова Якубова РИА Новости.

Представитель ДНР отметил, что республика исполняет Минские соглашения. "Со стороны Украины мы пока не видим приверженности Минским соглашениям, а видим только какие-то новые названия для военных действий", — подчеркнул Якубов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершен и изменен на операцию объединенных сил.