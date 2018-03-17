Под Воронежем нашли братьев 8 и 16 лет с изрезанными шеями

В одной из квартир города Острогожска Воронежской области обнаружены двое раненных мальчиков. Примечательно, что квартира была заперта изнутри.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СКР, детей нашли в пятницу, 16 марта. Один из них, 8-летний мальчик, был ранен ножом в шею и живот, а у его 16-летнего брата было проникающей ранение в области шеи. Дети госпитализированы.

По этому факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сотрудники следственных органов, осматривавшие квартиру, установили, что она была закрыта, окна заперты; внутри жилища были найдены предметы, которыми, предположительно, и были нанесены ранения.