В Раде признали, что без России Украина превращается в остров невезения

Разрыв экономических отношений с Россией будет иметь для Украины существенные негативные последствия, уверен депутат украинской Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, с потерей российских рынков Киев уже потерял половину ВВП, значительную часть экспортного потенциала и бюджета, а полный отказ от торговли с Россией лишит Украину ряда отраслей промышленности, фактически сделав ее аграрной страной.

"Украина медленно превращается в остров невезения. Даже "Шелковый путь" идет в обход Украины. Мы теряем транзитный потенциал. Я уже молчу за газотранспортную систему", — сказал Мураев в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, стремление угодить другим геополитическим игрокам вроде США для украинской власти важнее ответственности перед собственным народом.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины готовит постановление о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией. Экономическое будущее страны, по словам Гройсмана — "не на востоке", а в Европейском Союзе.

Программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией на 2011-2020 годы предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций. Также в нее входят создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран, передает РИА Новости.