Кубок мира. Фуркад выиграл гонку преследования, Цветков - пятый

В норвежском Холменколлене продолжается этап Кубка мира по биатлону. В мужской гонке преследования на 12,5 км победу одержал француз Мартен Фуркад, который преодолел дистанцию за 31 минуту 31,6 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Серебро завоевал итальянец Лукас Хофер (отставание — 18,1 секунды; 1 промах). Третьим стал норвежец Йоханнес Бе (+32,5; 4 промаха). Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место (+42,7; 0), Антон Шипулин — седьмое (+53,3; 1), Евгений Гараничев (+1.13,0; 3) — 14-е, Дмитрий Малышко (+2.42,5; 5) — 36-е, Антон Бабиков (+2.50,6; 1) — 39-е.