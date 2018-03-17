Лавров призвал вернуться к истокам, чтобы победить хаос

Глава МИД РФ Сергей Лавров предлагает вернуться к принципам Устава ООН, чтобы преодолеть нынешний хаос, беспорядок, пренебрежительное отношение к международному праву. Об этом он заявил в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.

Лавров напомнил, что Устав ООН требует обеспечивать в практических делах на международной арене суверенное равенство государств и единство постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации, и посоветовал "вернуться к истокам" — к принципам Устава ООН.

"Устав актуален как никогда", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, к любой реформе нужно подходить очень тщательно, стараться понять, какие могут быть последствия. Прежде чем выступать с какими-либо инициативами, надо стараться находить общий язык. "Но устав ООН трогать нельзя", — указал Лавров.

Министр посетовал, что когда США приносят в Совет Безопасности ООН какую-нибудь резолюцию, а Россия предлагает провести по ней переговоры, ее обвиняют в блокировании работы "и решают делать все в одиночку". После чего следуют ультиматумы или санкции, что абсолютно недопустимо с точки зрения Устава ООН, пишет РИА Новости.

"Либо пытаются реформировать ООН в абсолютно антиуставном ключе", — отметил Лавров.