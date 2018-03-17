Жертв канатки в Гудаури приглашают отдохнуть на курорте бесплатно

Пострадавших в Гудаури (Грузия) вместе с семьями приглашает на курорт за свой счет грузинская компания "Red-Co", владеющая гостинично-оздоровительным комплексом New Gudauri Resort Residences & Spa.

В заявлении компании всем пострадавшим желают скорейшего выздоровления и приглашают на отдых в следующем сезоне, потому что о Гудаури должны оставаться хорошие впечатления, передает "Интерфакс".

В результате аварии на канатной дороге в Гудаури пострадали 11 человек. По предварительной версии, отключилась электроэнергия, после чего кресла вдруг стремительно начали скатываться назад и врезались друг в друга. Позже стало известно о неисправности тормозной системы.

В Гудаури прибыли представители австрийской "Доппельмайер" – компании-производителя и эксперты из бюро "Бюро Веритас", чтобы установить причину аварии.

МВД Грузии начало следствие по статье 275 УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Гудаури – один из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии, сезон длится с декабря по май.