Шорт-трек. Елистратов выиграл две бронзы чемпионата мира

Российский мастер шорт-трека, призер Олимпийских игр в Пхенчхане Семён Елистратов выиграл две бронзовые медали на чемпионате мира по этому виду спорта, который проходит в канадском Монреале. Сначала он стал третьим в финале забега на 1500 метров, а затем – на дистанции втрое короче.

Чемпионами мира на полуторке и на пятисотке стали, соответственно, канадец Шарль Амлен и южнокореец Хван Дэ Хон. Два других представителя сборной России Виктор Ан и Денис Айрапетян не смогли пробиться в финал, Ан бежал четвертьфинал на 500 метров, а Айрапетян не смог преодолеть квалификацию.