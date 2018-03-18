Передача Антипина помогла "Буффало" выиграть у "Чикаго"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В первом матче тура "Буффало Сейбрз" на домашнем льду принимал "Чикаго Блэк Хоукс". "Клинки" вели в счете 1:0 и 2:1, затем проигрывали 2:3, но в итоге оказались сильнее со счетом 5:3. Передача на счету россиянина Виктора Антипина.

Гол, который Антипин организовал вместе с автором шайбы Баптистом, стал ключевым в матче: "Буффало" сравняли счет (3:3) и после этого своего преимущества уже не упустили. К слову, Баптист забил и четвертый, победный гол.

Другие результаты уже состоявшихся встреч: "Флорида Пантерз " – "Эдмонтон Ойлерз" – 2:4, "Лос-Анджелес Кингз" – "Нью-Джерси Дэвилз" – 0:3.