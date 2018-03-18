Керлинг. Женская сборная России с победы начала чемпионат мира

В канадском городке Норт Бэй стартовал чемпионат мира по керлингу среди женских команд. Наша сборная со скипом Викторией Моисеевой начала турнир с победы над сильной командой Шотландии. Счет матча оказался весьма симпатичным – 8:4 в пользу россиянок.

За нашу национальную команду в мировом первенстве также выступают Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова, сообщает Чемпионат.Ru. В воскресенье, 18 марта, россиянки проведут два матча – против соперниц из США и Швейцарии.