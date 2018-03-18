Голевой покер Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Уотфордом"

Одним из самых интересных матчей 31-го тура английской футбольной премьер-лиги стал поединок "Ливерпуль" – "Уорфорд". Встреча на стадионе "Энфилд" не была слишком упорной и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев. Но центральной фигурой игры стал египтянин Мохаммед Салах, оформивший голевой покер.

Салах еще в первом тайме забил "Уотфорду" два мяча. На 49-й минуте счет сделал крупным полузащитник мерсисайдцев Роберто Фирмино. Но завершил разгром гостей Салах, забивший еще два гола. При этом египтянин повторил голевое достижение россиянина Андрея Аршавина, который несколько лет назад также забил четыре гола четырьмя ударами в створ ворот соперника.