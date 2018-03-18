Вратарь Бобровский стал звездой матча "Коламбус" – "Оттава"

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джакетс" Сергей Бобровский одержал 32-ю победу в сезоне. Она пришла к нему в очередном матче против соперников из "Оттавы Сенаторз". Счет игры – 2:1 в пользу "синих жакетов".

Следует, впрочем, признать, что российский голкипер не был слишком затруднен конкурентами: игроки "Сенаторз" 24 раза бросали по его воротам и 23 броска Бобровский отразил, за что и был признан третьей звездой матча. Эта победа стала для него пятой подряд в последних встречах "Коламбуса".