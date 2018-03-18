Авария, унесшая жизнь пешехода в Подмосковье, попала на видео

Серьезное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее вечером в субботу, 17 марта, подмосковном Раменском, попало в объектив автомобильного регистратора.

Автомобили остановились перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешехода.

Женщине удалось пересечь половину проезжей части, после чего она была сбита автомобилем Hyundai, двигавшимся с большой скоростью.

По утверждению очевидцев, пострадавшая скончалась на месте аварии.