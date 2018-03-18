В Приморье водитель Subaru без прав влетел в Mitsubishi и сбил полицейского

В Приморье на освещенном участке федеральной автодороги А370 "Уссури" водитель Subaru Forester протаранил Mitsubishi Delica с прицепом. Ранее Mitsubishi остановили полицейские для проверки документов РИА Новости.

В ДТП на 721-м километре автодороги пострадал сотрудник Госавтоинспекции. С множественными травмами его доставили в больницу. Водитель Subaru не имел при себе документов на машину, а также водительских прав.