Украина и Кувейт договорились об упрощении визового режима

По итогам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабахома стороны договорились упростить визовый режим. Отныне граждане двух стран смогут получать визы в аэропорту прилета или в электронном виде, пишет РИА Новости.

Как ожидается, такой шаг активизирует деловые контакты и увеличит поток туристов.

Также стороны обсудили вопросы развития украинско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, военно-технической и других сферах.

В завершении Порошенко пригласил эмира Кувейта посетить Украину с визитом.