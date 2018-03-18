Выписаны дети, отравившиеся феназепамом в Питере

Все дети, отравившиеся феназепамом в Петербурге, выписаны из больницы. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина в Twitter.

15 марта семиклассники школы в Выборгском районе Петербурга во время урока пожаловались на плохое самочувствие. Троих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести, одиннадцать — для профилактики, через два часа в больницу были отправлены еще трое учеников.

Проверка по факту инцидента продолжается. По данным районной администрации, таблетки принесла в школу одна из учениц, однако сама она не пострадала, так как не приняла препарат, передает ТАСС.