Акцию за разрыв дипотношений с Россией устроили у посольства в Киеве

Около полусотни членов "ОУН" (запрещено в РФ), "Черного комитета" и Коалиции участников оранжевой революции проводят акцию у консульского отдела посольства РФ в Киеве. Националисты требуют разрыва дипломатических отношений с Россией. Собравшиеся принесли флаг Украины, а также несколько плакатов с лозунгами и требованиями.

Полиция с помощью металлического забора ограничила доступ к зданию посольства России. Митинг проходил без эксцессов, пока националисты не забросали здание яйцами. На месте сосредоточены 40 украинских правоохранителей.