Провокация с химоружием не удалась: у жителей Гуты нет ни ожогов, ни язв

Омар снова и снова набирает номер, но связи нет. Нервничает, переживает и вот, наконец, он видит их — родную сестру и племянников. "Я не видел их четыре года. Я воевал, а они оказались в руках боевиков", — рассказывает мужчина. Омар не стесняется и плачет. От счастья.

Гуманитарный коридор Хамурия работает по примеру того, как были организованы коридоры при освобождении Алеппо и как не было ни разу, когда проамериканские сборные штурмовали иракский Мосул и сирийскую Ракку, авиа- и артударами просто уничтожая боевиков вместе с жилыми кварталами, в которых еще оставались гражданские и которых они вроде как спасали.

"Что можно сказать об освобожденной американской коалицией Ракке? Город находится в руинах, нет света и воды. Социальные и медицинские учреждения не работают или уничтожены в результате бомбардировок авиации коалиции. Эпидемиологическая обстановка в городе не тяжелая, а катастрофическая. Но этого упорно не хотят замечать ни международные гуманитарные организации, ни страны американской коалиции, уничтожившие город", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Люди истощены не столько дорогой, сколько самой жизнью под экстремистами, особенно старики. "Отношение боевиков к нам было очень плохое. Никакой гуманитарной помощи нам не доставалось. Они все забирали себе. Доходило до того, что мы попрошайничали, — вспоминают бывшие заложники. — Слава Богу, что нам удалось вырваться из рук боевиков".

Старшие несут младших, взрослые — скудные пожитки, которые умещаются в небольших сумках. Чем больше детей в семье, тем больше удается вынести вещей.

Часть городка Хамурия еще в руках боевиков, и коридор — это просто узкий проход между баррикадами экстремистов и солдат на улочке. Через каждую сотню метров вдоль дороги стоят емкости с питьевой водой. Пьют жадно, дети — первыми.

"Теперь я уверен, что все будет хорошо и мы вернемся домой. Земля Гуты нам поможет", — сказал один из местных жителей.

Эта земля помогала всей Сирии веками. Огромный оазис в центре страны. Одна из главный житниц сирийской столицы, не считая того, что Гута до войны была еще и индустриальной визитной карточкой Дамаска. Теперь ее успешно освобождают от экстремистов.

Задуманная там провокация с использованием химических веществ якобы сирийскими военными провалилась. "Я, конечно, не специалист в химическом оружии, но на людях нет ожогов, язв и признаков удушья.

"Информация о применение против нас химоружия — очередная провокация для того, чтобы окончательно развязать некоторым странам руки в этой войне", — уверен один из местных жителей.

В Восточной Гуте этот план не сработал, теперь его готовят на юге Сирии.

"Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии. Возникает вопрос, кого собираются поддерживать этими ударами Соединенные Штаты Америки? Террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?" – подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Масштабная гуманитарная операции Москвы и Дамаска в Восточной Гуте, каких не было у Вашингтона и его союзников в Мосуле и Ракке, стала реальностью. Более того, ООН подтвердило отсутствие нарушений со стороны сирийских силовиков. И эта операция продолжается.