"Розовый слон": акробат сорвался с высоты в уфимском цирке

В Уфе сорвался во время выступления и получил серьезные травмы акробат цирка-шапито, находящегося в столице Башкирии на гастролях. По данным городской службы спасения, гимнаст — молодой человек 1995 года рождения — госпитализирован с различными травмами в одну из клинических больниц Уфы. Московский цирк "Розовый слон" представляет в Уфе совместную с местным цирком "Триумф" шоу-программу "Колумбийский форсаж".

Похожее ЧП произошло чуть меньше месяца назад время во выступления труппы цирка Мстислава Запашного в Элисте: там сорвался с высоты воздушный акробат Антон Мартынов. На днях он вышел из комы и был переведен в обычную палату.