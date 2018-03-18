Смертельное ДТП на Кутузовском: подробности

В воскресенье на восьмом километре Кутузовского проспекта в Москве произошло столкновение автомобилей Nissan, ВАЗ и Volvo. Как сообщили в ГИБДД, погиб водитель ВАЗа. Четверых пострадавших вертолетами отправили в больницу, пишет ТАСС.

Один из попавших в ДТП автомобилей перевернулся, поэтому на проспекте перекрыто движение по трем полосам из четырех в сторону области.