Российские конькобежки победили в зачете Кубка мира в командном спринте

В Минске завершился заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту. Женская сборная России выиграла последнюю гонку сезона и одержала победу в зачете командного спринта.

Российская команда, в составе которой бежали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Елизавета Казелина в Минске показали результат 1 минута 28,24 секунды. Второй стала команда Нидерландов (+0,33 секунды), третьей — сборная Норвегии (+0,41). По итогам Кубка мира россиянки набрали 350 очков в командном спринте, норвежки (344) — вторые, голландки (230) – третьи.